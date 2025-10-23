MENU
Το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός σε μαρκάρισμα στον Σφιντέρσκι (vid)

Πέναλτι ζήτησε ο Παναθηναϊκός λίγο πριν το γκολ της ισοφάρισης από τη Φέγενορντ, με τον Σφιντέρσκι να πέφτει στην περιοχή και τον Όσμερς να κρίνει πως δεν υπάρχει παράβαση στη φάση.

Δείτε εδώ:

