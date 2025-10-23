MENU
Πλασέ του Ριντ και ισοφάριση για την Φέγενορντ! (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Ριντ ισοφάρισε για την Φέγενορντ σε 1-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με τον Παναθηναϊκό.

Δείτε παρακάτω το γκολ:

