Απίστευτος ΠΑΟΚ, «μάγος» Κωνσταντέλιας, έχει ρίξει στα σκοινιά τη Λιλ με τριάρα στο ημίχρονο! (vids)

Σε βραδιά... όνειρο εξελίσσεται η ευρωπαϊκή «μάχη» του ΠΑΟΚ στο Pierre Mauroy, έχοντας στριμώξει στα σκοινιά τη Λιλ, με τρία γκολ στο ημίχρονο! - Αποστολή στη Γαλλία

Ένας ΠΑΟΚ... φωτιά στο πρώτο ημίχρονο με τρία γκολ μέσα στη Γαλλία, κόντρα στη Λιλ και με έναν Κωνσταντέλια να κάνει ό,τι θέλει την αντίπαλη άμυνα.

Το 0-1 έμελλε να είναι «υπογραφή» του πρώην παίκτη της Λιλ, του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ μόλις στο 19ο λεπτό.

Πριν καλά καλά καταλάβουν οι παίκτες του Ζενεσιό τι συνέβη, ο Μιχαηλίδης με πάσα βγαλμένη από σεμινάριο, έβγαλε σε τετ α τετ τον Ζίβκοβιτς στο 24ο λεπτό, με τον Σέρβο να πλασάρει άψογα για το 0-2.

Το... κερασάκι στην τούρτα του ημιχρόνου έβαλε ο «μάγος» Κωνσταντέλιας, ο οποίος υποδέχτηκε άψογα την πάσα του Τσάλοβ και με υπέροχο τελείωμα έκανε το 0-3 λίγο πριν το ημίχρονο.

Ένα ημίχρονο ονειρικό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγείται 0-3 μέσα στη Λιλ, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να αποδοκιμάζουν έντονα στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.