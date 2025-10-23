MENU
Τα στιγμιότυπα από την «παράσταση» της ΑΕΚ (vid)

Δείτε πώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «συνέτριψε» με 6-0 την Αμπερντίν στην «OPAP Arena» χάρη στα γκολ των Κοϊτά, Ελίασον, Μαρίν, Γιόβιτς και Κουτέσα, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League!
