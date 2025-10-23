MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Απίθανη χαμένη ευκαιρία του Τετέ για να διευρύνει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Φέγενορντ είχε ο Τετέ, με τον Βραζιλιάνο ωστόσο να βγαίνει τέτ-α-τετ και να νικιέται από τον Βελενρόιτερ.

Δείτε εδώ:

 

Απίθανη χαμένη ευκαιρία του Τετέ για να διευρύνει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού (vid)