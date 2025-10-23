Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ο Μεϊτέ επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος και «εκτελεί», 0-1 ο ΠΑΟΚ! (vid) 23-10-2025 22:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Lille OSC ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Σουαλιχό Μεϊτέ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Σουαλιό Μεϊτέ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ, με τον Γάλλο χαφ να κάνει το σουτ με το αριστερό έξω από τη μεγάλη περιοχή και να σκοράρει κόντρα στην πρώην του ομάδα, χωρίς να το πανηγυρίζει. Το γκολ: Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ: Η θέση με το μεγαλύτερο κενό σύμφωνα με την έκθεση Μπενίτεθ menshouse.gr Απότομη αλλαγή: Τι καιρό θα κάνει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου instanews.gr Σύγχρονο δεξί μπακ, που έχει όλο το πακέτο: Ο Πάνος Κατσέρης είναι έτοιμος για το step up menshouse.gr Ψάχνει ήδη αντικαταστάτη: Ο πρώτος υπουργός που αλλάζει ο Μητσοτάκης στον ανασχηματισμό instanews.gr Λόπες και Νάρα χαριεντίζονται στο «Masterchef»: Μια ξεφτίλα… Μάξι διαστάσεων! menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Ο τελευταίος κύκλος του «50-50» που δεν είδαμε ποτέ: Ο ηθοποιός που θα έπαιζε τον νέο κολλητό Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και Μπουλά dailymedia.gr Ο Μεϊτέ επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος και «εκτελεί», 0-1 ο ΠΑΟΚ! (vid) SHARE