MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Φέγενορντ κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Τρομερή ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι οπαδοί της Φέγενορντ κόντρα στον Παναθηναϊκό, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε εδώ:

Τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Φέγενορντ κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)