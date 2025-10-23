Εξάρες! Όλα τα γκολ από τον θρίαμβο της ΑΕΚ (vids)

Στο 81' με γυριστό τελείωμα του Γιόβιτς και στο 87' με καταπληκτικό τελείωμα του Κουτέσα στην αντεπίθεση, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή νίκη κόντρα στην Αμπερντίν με 6-0.