Εξάρες! Όλα τα γκολ από τον θρίαμβο της ΑΕΚ (vids)

Στο 81' με γυριστό τελείωμα του Γιόβιτς και στο 87' με καταπληκτικό τελείωμα του Κουτέσα στην αντεπίθεση, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή νίκη κόντρα στην Αμπερντίν με 6-0.

Το 6-0

 

Το 5-0

 

Το 4-0

Το 3-0

Το 2-0

Το 1-0

 

