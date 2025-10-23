Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Εξάρες! Όλα τα γκολ από τον θρίαμβο της ΑΕΚ (vids) 23-10-2025 21:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Aberdeen FC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 81' με γυριστό τελείωμα του Γιόβιτς και στο 87' με καταπληκτικό τελείωμα του Κουτέσα στην αντεπίθεση, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή νίκη κόντρα στην Αμπερντίν με 6-0. Το 6-0 Το 5-0 Το 4-0 Το 3-0 Το 2-0 Το 1-0 Το ρίσκο του νέου Prison Break: Τι θα δούμε στο νέο κύκλο της σειράς που έγραψε τηλεοπτική ιστορία menshouse.gr Έντονη ενόχληση Μαξίμου με τον Αλέξη Παπαχελά dailymedia.gr Έλληνας με στοιχεία Βαγιαννίδη: Το δεξί μπακ των 2,4 εκατομμυρίων που έχει κυκλώσει ο ΠΑΟ menshouse.gr Ο επιθετικός που τικάρει όλα τα κουτάκια του Ράφα Μπενίτεθ menshouse.gr Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Ψάχνει ήδη αντικαταστάτη: Ο πρώτος υπουργός που αλλάζει ο Μητσοτάκης στον ανασχηματισμό instanews.gr Απότομη αλλαγή: Τι καιρό θα κάνει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου instanews.gr Εξάρες! Όλα τα γκολ από τον θρίαμβο της ΑΕΚ (vids) SHARE