Διακόπηκε το Ριέκα - Σπάρτα Πράγας λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα της Ριέκα με τη Σπάρτα Πράγας για τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Ο αγώνας της Ριέκα με τη Σπάρτα Πράγας λόγω καιρικών συνθηκών διακόπηκε στο 13ο λεπτό.

Η ασταμάτητα βροχή τελευταίων ημερών δεν άφησε πολλά περιθώρια αφού το γήπεδο κρίθηκε ακατάλληλο. Ο Άγγλος διαιτητής Ρόμπερτ Τζόουνς σφύριξε την έναρξη, όμως στο 13ο λεπτό αναγκάστηκε να διακόψει τον αγώνα ενώ το αποτέλεσμα ήταν 0-0.

Οι συνθήκες δυνάμωναν, η μπάλα κολλούσε στο νερό, και μετά από διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των ομάδων, πάρθηκε η μόνη ρεαλιστική απόφαση.

Η UEFA θα ανακοινώσει τις επόμενες ώρες την ημερομηνία διεξαγωγής του ματς, με τους Κροάτες να τονίζουν πως θα διεξαχθεί αύριο στις 16.00. Η διοίκηση της Ριέκα πίεσε αρκετά για να συνεχιστεί το ματς, ωστόσο οι Τσέχοι ήταν αντίθετοι και δεν επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο.