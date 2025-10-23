Πουθενά μόνος του: Πήραν θέση στο «Πιερ Μορουά» οι φίλοι του ΠΑΟΚ (pics & vid)

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πήραν σιγά σιγά τη θέση τους στην κερκίδα του «Πιερ Μορουά» για τον αγώνα απέναντι στη Λιλ, αποθεώνοντας παράλληλα τους παίκτες του Λουτσέσκου - Αποστολή στη Γαλλία

Ο «Δικέφαλος» αντιμετωπίζει τη γαλλική ομάδα στο «Πιερ Μορουά» για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, χωρίς να είναι ούτε σε αυτό το παιχνίδι μόνος του

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ βρίσκονται κανονικά στην έδρα της Λιλ και δίνουν δυναμικό παρών, προκειμένου να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους παίκτες του Λουτσέσκου, ούτως ώστε να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, αποθεώνοντας τους κατά την έξοδο τους στον αγωνιστικό χώρο για την καθιερωμένη προθέρμανση.

Οι σχετικές εικόνες και βίντεο: