EUROPA CONFERENCE LEAGUE Μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα ο Μαρίν στο 4-0 της ΑΕΚ - Τα γκολ (vid) 23-10-2025 21:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Aberdeen FC 0 Στο 56' οι αμυντικοί της ΑΕΚ έκλεψαν την μπάλα, ο Πιερό από αριστερά μέσα στην περιοχή σούταρε, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι και ο Μαρίν στην επαναφορά με βολ πλανέ μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-0. Το 4-0 Το 1-0 Το 2-0 Το 3-0