Το χαμένο τετ α τετ του Πιερό στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (vid)

Το "σφυροκόπημα" της ΑΕΚ στην Αμπερντίν συνεχίστηκε και στις καθυστερήσεις. Μακρινή μπαλιά του Κοϊτα, έβγαλε τετ α τετ τον Πιερό αλλά το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι.

Η ευκαιρία του Πιερό.