Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, τράβηγμα ο Μπακασέτας

Σημαντικό πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, αφού ο Τάσος Μπακασέτας υπέστη τράβηγμα και θα μείνει εκτός για 7-10 μέρες.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ένιωσε μια ενόχληση στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το εκτός έδρας ματς με την Φέγενορντ και όπως έγινε γνωστό υπέστη τράβηγμα.

Ως αποτέλεσμα, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου μία εβδομάδα με δέκα ημέρες, κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο του Χρήστου Κόντη (απόψε) και του Ράφα Μπενίτεθ (από την Κυριακή).

Υπενθυμίζουμε πως το «Τριφύλλι» ήδη αγωνίζεται χωρίς τους Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Σίριλ Ντέσερς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.