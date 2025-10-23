Παναθηναϊκός: Εκτός 11άδας με Φέγενορντ ο Μπακασέτας, ο Καλάμπρια μπροστά από τον Κώτσιρα

Εκτός ενδεκάδας για το ματς του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ ο Μπακασέτας, ενώ ο Καλάμπρια θα παίξει μπροστά από τον Κώτσιρα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 22:00 από την Φέγενορντ, σε μια αναμέτρηση όπου οι «πράσινοι» θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να παραμείνουν ψηλά στην κατάταξη του Europa League.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα του αγώνα, ο Χρήστος Κόντης κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Σίριλ Ντέσερς.

Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος υπέστη τράβηγμα και θα μείνει εκτός δράσης για μια εβδομάδα με δέκα μέρες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σιώπης και Τσέριν, με τους Καλάμπρια και Τζούρισιτς στα «φτερά» και τον Τετέ πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Ριντ, Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος, Χουάνγκ, Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι, Ουέντα.

Στον πάγκο για τους Ολλανδούς θα βρίσκονται οι: Μπέιλοου, Μποσέν, Νιούκουπ, Γουατανάμπε, Λάριν, Μπόρζες, Ζάουερ, Τένγκστεντ, Ντιαρά, Ταργκαλίν, Λοτόμπα, Πλουχ.