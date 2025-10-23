Η 11άδα του ΠΑΟΚ για τη «μάχη» στο Pierre Mauroy! (pic)

Ο Μιχαηλίδης επιστρέφει στην άμυνα, ο Κένι παραμένει στα δεξιά και οι Αντρίγια - Ντεσπόντοφ επιστρατεύονται στα άκρα της επίθεσης - Ποιες είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου!

Με στόχο την πρώτη του νίκη στη φετινή League Phase του Europa League ταξίδεψε ο Δικέφαλος στη Λιλ, με τους Μαγκομέντ Οζντόεφ και Τάισον να μένουν προληπτικά στη Θεσσαλονίκη λόγω ενοχλήσεων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε στην 11άδα που θα αντιμετωπίσει τους Γάλλους, με τον Τσιφτσή να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι να βρίσκονται στην άμυνα από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Εν τη απουσία του Οζντόεφ το δίδυμο Καμαρά-Μεϊτέ παίρνει θέση στο χώρο του κέντρου, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «10». Στα «φτερά» οι Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ, με τον Φιόντορ Τσάλοβ να επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης.

Για τη γηπεδούχο Λιλ, ο Οζέρ θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Βερντόνκ, Ενγκόι, Μαντί και Σάντος στην 4άδα της άμυνας από αριστερά προς τα δεξιά. Ο Αντρέ με τον Ραγκουμπέρ στον χώρο του κέντρου, με τον Σαχραουί στο «10», πίσω από τον Ιγκαμάνε, ενώ στα εξτρέμ θα κινηθούν οι Φερνάντεζ-Πάρντο και Κορέια.