Τέμπας: «Ρωτήστε την Ρεάλ γιατί δεν γίνεται ο αγώνας της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι»

Με την Ρεάλ Μαδρίτης τα έβαλε ο Χαβιέρ Τέμπας για την μη διεξαγωγή του αγώνα στο Μαϊάμι μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Βιγιαρεάλ.

Ο ισχυρός άνδρας της La Liga τόνισε πως αν κάποιος ψάχνει απαντήσεις γιατί το παιχνίδι εντέλει θα γίνει εντός συνόρων πρέπει να στραφεί προς την Ρεάλ Μαδρίτης για απαντήσεις.

Ακόμη, μίλησε για τον Κουρτουά που άφησε να εννοηθεί πως είναι «δασκαλεμένος» από τους ανθρώπους της «Βασίλισσας»

«Γιατί θα γίνει ο αγώνας στο Μαϊάμι; Πολλοί λόγοι. Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ξέρουν μόνο να λένε “Διαφθορά, Διαφθορά, Διαφθορά". Ρωτήστε την Ρεάλ.

Ακούω τον Κουρτουά και λέει τα ίδια πράγματα με τον διευθύνοντα σύμβουλό τους, τον Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ. Φυσικά, τι να πουν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης».