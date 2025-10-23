Πλασέ με τη μία του Μάνταλου λίγο άουτ (vid)

Στο 40' πλασέ με τη μία του Μάνταλού λίγο έξω από την περιοχή, έπειτα από πάσα του Κοϊτά, η μπάλα κατέληξε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι.

Η ευκαιρία του Μάνταλου