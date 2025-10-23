Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Πλασέ με τη μία του Μάνταλου λίγο άουτ (vid) 23-10-2025 20:46 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Aberdeen FC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 40' πλασέ με τη μία του Μάνταλού λίγο έξω από την περιοχή, έπειτα από πάσα του Κοϊτά, η μπάλα κατέληξε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι. Η ευκαιρία του Μάνταλου Ψάχνει ήδη αντικαταστάτη: Ο πρώτος υπουργός που αλλάζει ο Μητσοτάκης στον ανασχηματισμό instanews.gr Λόπες και Νάρα χαριεντίζονται στο «Masterchef»: Μια ξεφτίλα… Μάξι διαστάσεων! menshouse.gr Ο τελευταίος κύκλος του «50-50» που δεν είδαμε ποτέ: Ο ηθοποιός που θα έπαιζε τον νέο κολλητό Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και Μπουλά dailymedia.gr Σύγχρονο δεξί μπακ, που έχει όλο το πακέτο: Ο Πάνος Κατσέρης είναι έτοιμος για το step up menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Απότομη αλλαγή: Τι καιρό θα κάνει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου instanews.gr Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ: Η θέση με το μεγαλύτερο κενό σύμφωνα με την έκθεση Μπενίτεθ menshouse.gr Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Πλασέ με τη μία του Μάνταλου λίγο άουτ (vid) SHARE