EUROPA CONFERENCE LEAGUE Μονότερμα η ΑΕΚ - Το δοκάρι του Βίντα (vid) 23-10-2025 20:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Aberdeen FC Στο 37' η ΑΕΚ είχε το δεύτερο της δοκάρι στον αγώνα. Φάουλ του Μάνταλου λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Βίντα... οριζοντιόθηκε, έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Αμπερντίν. Το δοκάρι του Βίντα