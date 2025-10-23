Μονότερμα η ΑΕΚ - Το δοκάρι του Βίντα (vid)

Στο 37' η ΑΕΚ είχε το δεύτερο της δοκάρι στον αγώνα. Φάουλ του Μάνταλου λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Βίντα... οριζοντιόθηκε, έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Αμπερντίν.

Το δοκάρι του Βίντα