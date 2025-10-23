Μετατρέπει το «De Kuip» σε... Λεωφόρο ο «πράσινος» λαός! (vids)

Οι πρώτοι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπήκαν στο «De Kuip» και άρχισαν ήδη να το μετατρέπουν σε... Λεωφόρο με το τραγούδι τους. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στις 22:00 από την Φέγενορντ, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, με την κακοκαιρία «Μπένζαμιν» να πλήττει το Ρότερνταμ.

Στην Ολλανδία πάντως βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι από νωρίς είχαν στήσει... πάρτι στην πόλη και ξεκίνησαν ήδη να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και στο γήπεδο.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν την σέντρα μπήκαν οι πρώτοι «πράσινοι» φίλαθλοι στο «De Kuip», ξεκινώντας αμέσως το τραγούδι και μετατρέποντας το γήπεδο σε... Λεωφόρο.

