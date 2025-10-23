Ασταμάτητη ΑΕΚ, 3-0 την Αμπερντίν - Όλα τα γκολ (vids)

Στο 27' η ΑΕΚ έκανε το 3-0. Η Ενωση πίεσε ψηλά, ανάγκασε την Αμπερντίν σε λάθος, η μπάλα έφτασε τον Πινέδα, από εκεί πιο δεξιά στον Ελίασον και ο Σουηδός με άψογο πλασέ πέτυχε το τρίτο γκολ της ΑΕΚ.