Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ: Η θέση με το μεγαλύτερο κενό σύμφωνα με την έκθεση Μπενίτεθ

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη κάνει τις πρώτες αξιολογήσεις και εισηγήσεις στους ανθρώπους της νέας του ομάδας.

Από τα πρώτα πράγματα που εντυπωσίασαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στις συζητήσεις τους με τον Ράφα Μπενίτεθ, ήταν το πόσο πολλά ήξερε για την ομάδα. Πόσο σε βάθος είχε προλάβει να την μελετήσει. Μπορεί να είναι λογικό ένας προπονητής τέτοιου επιπέδου να εμφανίζεται καλά προετοιμασμένος, αλλά δεν παύει να είναι και εντυπωσιακό.