Χρόνος ανάγνωσης 1' EUROPA CONFERENCE LEAGUE Κοϊτά on fire και 2-0 η ΑΕΚ (vid) 23-10-2025 20:16 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Aberdeen FC Στο 18' η ΑΕΚ διπλασίασε τα τέρματα της. Ο Ελίασον πάσαρε παράλληλα στον Ρότα, αυτός ειδε αριστερά τον Κοϊτα που με άριστο πλασέ έκανε το 2-0! Το 2-0 της ΑΕΚ Το 1-0 της ΑΕΚ