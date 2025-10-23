Ανέλυσε για την UEFA το Ρεάλ - Γιουβέντους ο Μπενίτεθ

Λίγο πριν πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλυσε για την UEFA το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί τον νέο προπονητή του «Τριφυλλιού» και βρίσκεται ήδη στην χώρα μας, όντας έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του αυτή την Κυριακή, στο παιχνίδι με τον Asteras AKTOR.

Μέχρι τότε πάντως, ο Μπενίτεθ ανέλυσε για λογαριασμό της UEFA το παιχνίδι της Ρεάλ με την Γιουβέντους, αφού έχει τον ρόλο του τεχνικού παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

«Ο τρόπος για να επιτεθείς σε μια πεντάδα άμυνας είναι με ατομική ποιότητα» ανέφερε στην αρχή, παρουσιάζοντας στην συνέχεια δύο βίντεο από χαρακτηριστικές φάσεις που ενισχύουν τα λεγόμενά του.

«Τα δύο παραπάνω βίντεο παρουσιάζουν επίσης τη δουλειά του καλύτερου παίκτη του αγώνα, Άρντα Γκιουλέρ, ο οποίος έπαιξε τον ρόλο του quarterback για την γηπεδούχο ομάδα» σχολίασε, λέγοντας μετά για τον Τούρκο πως: «Ήταν πολύ καλός στις στημένες φάσεις, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η αυτοπεποίθησή του όταν δεχόταν την μπάλα, ήταν πάντα εκεί, ψάχνοντας για τη σωστή πάσα. Η αυτοπεποίθησή του και η ποιότητα των πασών του».

Τέλος, μίλησε για την σημασία της ατομικής ποιότητας, λέγοντας: «Όταν ο αντίπαλος είναι συμπαγής και καλά οργανωμένος σε ένα χαμηλό μπλοκ με πέντε αμυντικούς, δεν υπάρχει πολύς χώρος για να τρέξεις πίσω, οπότε πρέπει να είσαι πολύ ακριβής με τις πάσες σου, και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι η ικανότητα των παικτών σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, όπως οι Βίνι Τζούνιορ και Εμπαπέ σε αυτά τα βίντεο. Όταν οι αμυντικοί καλύπτουν ο ένας τον άλλον, οι ένας εναντίον ενός είναι μια βασική επιλογή για να δημιουργηθεί ανισορροπία στην άμυνα. Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, χρειάζεσαι την ικανότητα των παικτών για να κάνεις τη διαφορά».