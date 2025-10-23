Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Το δοκάρι της ΑΕΚ με τον Ρέλβας (vid) 23-10-2025 20:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Aberdeen FC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 16' ο Πενράις εκτέλεσε το φάουλ, πιο ψηλά απ' ολους ο Ρέλβας πήρε την καρφωτή κεφαλιά, η μπάλα ομως, σταμάτησε στο δοκάρι. Το δοκάρι του Ρέλβας Έντονη ενόχληση Μαξίμου με τον Αλέξη Παπαχελά dailymedia.gr Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Το ρίσκο του νέου Prison Break: Τι θα δούμε στο νέο κύκλο της σειράς που έγραψε τηλεοπτική ιστορία menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Αλλαγή συσχετισμών στο ΠΑΣΟΚ: Ποιον στηρίζει φανατικά πλέον το σύστημα του Γιώργου Παπανδρέου instanews.gr Νέος πονοκέφαλος Μητσοτάκη λόγω Ευάγγελου Βενιζέλου instanews.gr Ο επιθετικός που τικάρει όλα τα κουτάκια του Ράφα Μπενίτεθ menshouse.gr Έλληνας με στοιχεία Βαγιαννίδη: Το δεξί μπακ των 2,4 εκατομμυρίων που έχει κυκλώσει ο ΠΑΟ menshouse.gr Το δοκάρι της ΑΕΚ με τον Ρέλβας (vid) SHARE