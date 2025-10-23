MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Απίστευτος Κοϊτά - Άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 11’ ο Κοϊτά πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και αριστερά και με τέλεια εκτέλεση άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ.

Το 1-0 της ΑΕΚ

Απίστευτος Κοϊτά - Άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ (vid)