Νίκολιτς: «Εκπληκτικό παιχνίδι, βγάλαμε αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Αμπερντίν (6-0) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Εκπληκτικό παιχνίδι! Θα μπορούσαμε να βάλουμε και πολλά περισσότερα. Δεν έχω να πω κάτι, μπορούσαμε και περισσότερα τέρματα. Αντιδράσαμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι ενόψει του Ολυμπιακού. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στους φιλάθλους. Χρειαζόμασταν την εμφάνιση αυτή. Ανήκει στο παρελθόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχαμε αρκετές δυσκολίες με τις απουσίες των διεθνών. Είχαμε μια πνευματική μεταμόρφωση σήμερα και φυσικά συγκέντρωση και πήραμε το παιχνίδι».