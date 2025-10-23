Ηρακλής: «Κάποιοι πρέπει επιτέλους να μάθουν να διαβάζουν»

Ο Ηρακλής με επίσημη ανακοίνωση του τονίζει πως κάποιοι πρέπει επιτέλους να μάθουν να διαβάζουν τις αποφάσεις, με βάση σημερινά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο «Γηραιός» βγήκε ηττημένος όσον αφορά την υπόθεση Λουκίνα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη« ΠΑΕ:

Πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι ο Ηρακλής βγήκε ηττημένος, κάτι που φυσικά ΔΕΝ συνέβη.

Άλλωστε, την οριστική (και αμετάκλητη πλέον) απόφαση την έχει ήδη λάβει η Super League 2, όταν έκρινε ότι δεν οφείλεται κάποιο ποσό και επικύρωσε τον τελικό πίνακα κατάταξης.

Η τελική βαθμολογία, όπως επικυρώθηκε, δεν προσβλήθηκε από τον ποδοσφαιριστή Λουκίνα, όταν είχε δικαίωμα να το κάνει.

Τα σημερινά δημοσιεύματα αποτελούν αερολογίες, για να κερδίσουν κάποιοι τις εντυπώσεις. (Μόνο αυτές τους έμειναν…)

Κάποιοι πρέπει επιτέλους να μάθουν να διαβάζουν τις αποφάσεις, κάποιοι άλλοι να μάθουν νομικά και κάποιοι… να μάθουν Ελληνικά!