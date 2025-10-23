ΠΑΟΚ: Κορυφαίος απέναντι στην ΑΕΚ ο Ζίβκοβιτς (pic)

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης στην OPAP Arena κόντρα στην ΑΕΚ, με βάση τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match του ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός στην Αθήνα. Κυριάρχησε πλήρως της ΑΕΚ, τις επέτρεψε να απειλήσει ελάχιστα και μόνο από στατικές φάσεις, ενώ έβγαλε δύο γκολ και είχε και κάποιες σημαντικές ευκαιρίες.

Μεγάλο παιχνίδι από τον αρχηγό Αντρίγια Ζίβκοβιτς . Ο Σέρβος ήταν συγκλονιστικός μέσα κι έξω από το χορτάρι, ένας πραγματικός ηγέτης για την ομάδα. Έτρεψε, πίεσε, έκλεψε μπάλες, έπαιξε άμυνα, έβγαλε ασίστ, έδωσε αμέτρητες μάχες κι ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου.

Με την ψήφο σας, ο Α.Ζίβκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο του Kitchenbar Fans’ Man of the Match, συγκεντρώνοντας το 38,4% των ψήφων, ξεπερνώντας τον ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας , που γενικά ήταν σε… ημιάγρια κατάσταση, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα σε πολλές περιπτώσεις και σημείωσε ένα απίθανο γκολ, με την προσποίηση στον Στρακόσια να είναι το highlight του αγώνα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το Σουαλιό Μεϊτέ, που επιβλήθηκε πλήρως στη μεσαία γραμμή του γηπέδου, κερδίζοντας κάθε μάχη που έδωσε και όντας κομβικός σε άμυνα κι επίθεση.