Σαββίδου: «Η σύμπνοια και η πίστη ως το τελευταίο λεπτό έφεραν την πρόκριση»

Ενθουσιασμένη ήταν μετά τη λήξη του αγώνα της Εθνικής Κορασίδων με την Εσθονία στη Ρογκοζίνα της Αλβανίας, η Ανθούλα Σαββίδου.

Στις δηλώσεις της μετά την ιστορική ανατροπή της ελληνικής Ομάδας που από το 0-1 έφτασε στη νίκη 2-1, στην πρώτη θέση του ομίλου της (League B), στην άνοδο και την πρόκριση στην επόμενη φάση, η ομοσπονδιακή τεχνικός εξήρε τη σύμπνοια και το πάθος των παικτριών της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της κας Σαββίδου:



«Όποιος παρακολούθησε τα παιχνίδια μας στον όμιλο, θα είδε ότι σε όλα είχαμε απίστευτο πάθος, πειθαρχία στο πλάνο μας και πίστη στον στόχο μας από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Αυτά τα στοιχεία τα διαθέταμε και στους τρεις αγώνες, τόσο στις δύο νίκες όσο και με το Ισραήλ που μείναμε στην ισοπαλία και πραγματικά, βάσει των εμφανίσεων που πραγματοποιήσαμε, αξίζαμε πέρα για πέρα την άνοδο και την πρόκριση. Το αποκορύφωμα ήταν βέβαια σήμερα, που πετύχαμε αυτή τη σπουδαία ανατροπή, καθώς δεν είναι εύκολο να είσαι καλύτερος, να χάνεις ευκαιρίες και πέναλτι και στο 80ό λεπτό να βρίσκεσαι και πίσω στο σκορ.



Βλέπετε στο ποδόσφαιρο, ακόμη κι αν μένεις στο πλάνο σου, πολλές φορές δεν πάνε όλα όπως τα σχεδιάζεις. Όταν όμως διαθέτεις πίστη στον εαυτό σου και στις ικανότητες της ομάδας, αφοσίωση και κυρίως σύμπνοια και αλληλοϋποστήριξη, όλα μπορούν να γίνουν, όπως αποδείχθηκε περίτρανα με αυτή την ανατροπή στο ματς με την Εσθονία. Ειδικά αυτό το τελευταίο, η στήριξη των κοριτσιών μεταξύ τους, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν τις ένοιαζε ποια έπαιζε και ποια όχι, ποια έμπαινε και ποια έβγαινε, ήταν όλες ένα -και όλες για τη νίκη. Δεν μένει παρά να της συγχαρώ θερμά, τους αξίζουν πολλά πολλά μπράβο!».