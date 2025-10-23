Μια αγωνιστική τιμωρία στην ΑΕΛ Κ19 για τις ντροπιαστικές εικόνες με τον Ολυμπιακό

Για "ρίψη ενός μπουκαλιού γεμάτο νερό πλησίον των παικτών και των διαιτητών" γίνεται αναφορά στην απόφαση της ΔΕΑΒ.

Με μία αγωνιστική τιμωρία της έδρας της τιμωρήθηκε η ΑΕΛ Κ19 για τις ντροπιαστικές εικόνες στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Αστυνομίας,

β) την Έκθεση Παρατηρητή και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ των ομάδων Κ19 ΑΕΛ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που διεξήχθη στις 17/10/2025 στο Γήπεδο Τερψιθέας Λάρισας, για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super League Κ19, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας εκσφενδόνισε από την κερκίδα εντός του αγωνιστικού χώρου ένα (1) πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό, το οποίο κατέπεσε πλησίον των παικτών και των διαιτητών του ανωτέρω αγώνα με κίνδυνο να τους προκαλέσει σωματική κάκωση, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 42/2025 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας Κ19 της ΠΑΕ ΑΕΛ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 105 του ν. 5224/2025.