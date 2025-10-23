Μαϊάμι for ever: Ο Μέσι ανανέωσε μέχρι το 2028!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το τέλος του 2028!

Κάτοικος Μαϊάμι για τρία ακόμα χρόνια θα είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος επισημοποίησε την σχέση του με την ομάδα της Φλόριδα.

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο που τον εμφανίζει να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο από το εργοτάξιο στο οποίο χτίζεται το νέο υπερπολυτελές γήπεδο του συλλόγου, η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε επίσημα την συμφωνία της με τον Αργεντινό μάγο, ο οποίος λογικά θα κλείσει την καριέρα του στο MLS.

Κι αυτό γιατί αν εξαντλήσει το νέο του συμβόλαιο, θα παίζει μπάλα μέχρι τα 41 του, με τον ακούραστο Αργεντινό να δείχνει ότι έχει ακόμα ενέργεια να παίζει στο πιο υψηλό επίπεδο.