Με Πιερό στην κορυφή η ΑΕΚ! (pics)

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα δίδυμο στον άξονα, τον Μάνταλο μπροστά τους στο “10”, τους Ελίασον - Κοϊτα δεξιά και αριστερά στα φτερά και τον Πιερό στην κορυφή.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.
Οι 11 της Αμπερντίν
Η ενδεκάδα της Αμπερντίν: Μίτοφ, Ντέβλιν, Κνούστερ, Μάιλν, Γένσεν, Σίνι, Κέσκινεν, Άρμστρονγκ, Κάρλσον, Λάζετιτς, Αουσίς.
Οι αναπληρωματικοί: Σούμαν, Βίτολς, Πόλβαρα, Γενγκί, Κλάρκσον, Μιλάνοβιτς, Νίσμπετ, Παλαβέρσα, Μολόι, Λόμπαν, Ντόριγκτον.