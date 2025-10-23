Με Πιερό στην κορυφή η ΑΕΚ! (pics)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League απέναντι στην Αμπερντίν στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα δίδυμο στον άξονα, τον Μάνταλο μπροστά τους στο “10”, τους Ελίασον - Κοϊτα δεξιά και αριστερά στα φτερά και τον Πιερό στην κορυφή. Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος. Οι 11 της Αμπερντίν Η ενδεκάδα της Αμπερντίν: Μίτοφ, Ντέβλιν, Κνούστερ, Μάιλν, Γένσεν, Σίνι, Κέσκινεν, Άρμστρονγκ, Κάρλσον, Λάζετιτς, Αουσίς. Οι αναπληρωματικοί: Σούμαν, Βίτολς, Πόλβαρα, Γενγκί, Κλάρκσον, Μιλάνοβιτς, Νίσμπετ, Παλαβέρσα, Μολόι, Λόμπαν, Ντόριγκτον.