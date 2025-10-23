ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση ΑΕΛ και Ολυμπιακό

Οι δύο ομάδες θα «απολογηθούν» για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η ΑΕΛ κλήθηκε σε ακρόαση για συμπλοκή οπαδών της με οπαδούς του Ολυμπιακού και οι «ερυθρόλευκοι» για θραύση εννέα plexiglass.

Η προβλεπόμενη ποινή είναι πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

2. Καλεί σε ακρόαση, την Τετάρτη 29/10/2025, την ΠΑΕ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, στις 18/10/2025, μεταξύ των ΠΑΕ AE ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, στο γήπεδο «AEL FC ARENA», από φιλάθλους της και αφορά συμπλοκή με φερόμενους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και παθόντες.

Εφαρμογή άρθρου 104 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, την Τετάρτη 29/10/2025, την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, στις 18/10/2025, μεταξύ των ΠΑΕ AE ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, στο γήπεδο «AEL FC ARENA», από φιλάθλους της και αφορά βίαιη πρόκληση φθοράς (θραύση) εννέα (9) διαχωριστικών –προστατευτικών χωρισμάτων τύπου PLEXIGLASS στις θύρες του ανωτέρω γηπέδου.

Εφαρμογή άρθρου 104 του ν. 5224/2025.