Φέγενορντ: Επιστροφή χρημάτων σε όσους δεν μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο μετά την αλλαγή ώρας

Η Φέγενορντ θα επιστρέψει τα χρήματα στους φιλάθλους της που αγόρασαν εισιτήριο για το ματς με τον Παναθηναϊκό αλλά δεν θα μπορέσουν να πάνε λόγω της αλλαγής ώρας.

Το ματς ανάμεσα σε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 19:45, όμως λόγω των καιρικών φαινομένων στο Ρότερνταμ μεταφέρθηκε αρχικά για τις 17:30 και τελικά για τις 22:00.

Η ολλανδική ομάδα λοιπόν ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοί της που έχουν εισιτήριο για το αποψινό ματς αλλά δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο γήπεδο, λόγω της αλλαγής ώρας και των καιρικών συνθηκών, θα λάβουν επιστροφή χρημάτων.

Η ανακοίνωση:

«Παρακαλούμε λάβετε υπόψη την τρέχουσα πρόγνωση καιρού. Εάν οι οπαδοί με εισιτήρια δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν το συντομότερο δυνατό μέσω επίσημων καναλιών».