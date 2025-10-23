Στη League A με ιστορική ανατροπή η Εθνική Κορασίδων

Στο παιχνίδι με την Εσθονία στο οποίο η Εθνική Κορασίδων είχε τρία δοκάρια, έχασε πέναλτι, είχε 19-2 τελικές και δέχθηκε γκολ στο 83΄, με το 1-0 να την αφήνει εκτός ανόδου και πρόκρισης καθώς το 2-2 (τελικό) στο "απέναντι" ματς του Ισραήλ με την Αλβανία έδινε άνοδο-πρόκριση στο Ισραήλ, σημείωσε 2 γκολ στις καθυστερήσεις, νίκησε, ανέβηκε στη League A και συνεχίζει στην προκριματική φάση.

Εκεί που το «φάντασμα» του αποκλεισμού από τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος WU17 και η αποτυχία ανόδου από τη League B στην Α, πλανιόταν πάνω από το τερέν του γηπέδου της Ρογκοζίνα στη γειτονική Αλβανία, ειδικά μετά το γκολ της Γκάμπριελ στο 83', τα κορίτσια της Ανθούλας Σαββίδου βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσουν και να σημειώσουν τα δύο γκολ που χρειάζονταν, μέσα σε 3 λεπτά: στο 89΄ με σουτ της Βικτωρίας Κρυστάλλη (της παίκτριας που έχασε το πέναλτι στο 62΄) και στο 90+2' της Ιωάννας Μπαταούλα, επίσης με σουτ.



Μεγάλη ανατροπή, μεγάλη νίκη-άνοδος-πρόκριση και πολλά μπράβο στην κα Σαββίδου και στις νεαρές διεθνείς, που έδειξαν ότι εκτός από ταλέντο διαθέτουν και καρδιά!



Η Εθνική ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και μόλις στο 5' θα μπορούσε να προηγηθεί στο σκορ, όμως η προσπάθεια της Γκιζάρη σταμάτησε στο δοκάρι. Έως και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου η Εθνική δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και με καλή κυκλοφορία μπάλας προσπάθησε να σκοράρει αλλά οι τελικές προσπάθειες των Σχορτσιανίτη (10', 20') Ράκιπι (31'), Βελισσαρίδου (37'), δεν κατέληξαν στα δίχτυα της Κοζλιάγιεβα.



Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκε και το δεύτερο ημίχρονο, καθώς από τα πρώτα λεπτά οι διεθνείς έψαχναν με ένταση και πίεση το γκολ της νίκης. Τα σουτ της Σχορτσιανίτη στο 47' και της Βελισσαρίδου στο 51' σταμάτησαν στην Εσθονή τερματοφύλακα, ενώ ακολούθησαν 2 δοκάρια για την Εθνική Ομάδα με την Κρυστάλλη στο 59' και στο 61', ενώ η ίδια παίκτρια αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 62'.



Εσθονία (Μπόγκνταν Λουκασένκο): Κοζλιάγιεβα, Πετς (46' Γκάμπριελ), Σοουτάγκα (80΄ Μάτο), Λέιντμετς, Μάτσον, Γ. Γιουζανίνοβα, Λούικ, Πίχλακ (60' Σουπ), Ρέι (46' Βαρσί), Α. Γιουζανίνοβα, Έμπεργκ (60' Πάρνινγκ).



Ελλάδα (Ανθούλα Σαββίδου): Κουβεντάρη, Ράκιπι, Κρυστάλλη, Τριανταφυλλοπούλου (30' Βελλισαρίδου), Παπουρτζή, Γκιζάρη, Μπαταούλα, Μάρα, Σκαρλατίδη (46' Σταυροπούλου), Σχορτσιανίτη (79΄ Σπαθαράκη), Λάμπρου (68' Κεχαγιά).



Η τελική βαθμολογία στον 2ο όμιλο της League B του EURO WU17.