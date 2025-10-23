Daily Mail: Πρώτο θέμα η έλευση Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό! (pic)

Στην «Daily Mail» αποτελεί πρώτο θέμα η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον πολύπειρο τεχνικό, Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει φτάσει ήδη στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει την ομάδα.

Φυσικά η έλευση ενός τέτοιου ονόματος στο ελληνικό Πρωτάθλημα αποτελεί είδηση παντού, με την «Daily Mail» να έχει ως πρώτο θέμα την συμφωνία του «Τριφυλλιού» με τον άλλοτε κάτοχο του Champions League.

«Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να αναλάβει τη δέκατη έβδομη προπονητική του δουλειά, καθώς συμφώνησε να γίνει ο πιο καλοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του Πρωταθλήματος» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, στον οποίον υπάρχει αναφορά και στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μπενίτεθ.

Το δημοσίευμα: