Ζερόμ Αρπινόν στο SDNA: «Η Λιλ έχει ποιότητα και εμπειρία – Εξαιρετικός τακτικά ο Λουτσέσκου»

Ο Γάλλος προπονητής (άλλοτε κόουτς του…δικού μας, Νίκλας Ελίασον) Ζερόμ Αρπινόν, καταθέτει το προσωπικό του report για το παιχνίδι της Λιλ με τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας τη δύναμη των Γάλλων και την τακτική ποιότητα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τρίτη…μάχη για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League επί γαλλικού εδάφους.

Ο Γάλλος τεχνικός Ζερόμ Αρπινόν (φωτ.) που στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Σουηδό εξτρέμ Νίκλας Ελίασον στη Νιμ και πρόσφατα ανέλαβε την US Creteil - L, μίλησε στο SDNA για το ματς Λιλ–ΠΑΟΚ κι αναφέρθηκε με σεβασμό τόσο για τη δυναμική των «λιλουά», όσο και για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

– Καλησπέρα κόουτς και καλή επιτυχία στη νέα ομάδα που ανέλαβες. Ποια είναι η άποψή σου για το σημερινό παιχνίδι Λιλ–ΠΑΟΚ;



«Ευχαριστώ, ναι, είμαι χαρούμενος για τη νέα μου θέση, είναι ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ. Ο Ξαβιέ Νιέλ, ένας Γάλλος δισεκατομμυριούχος, μόλις αγόρασε τον σύλλογο.

Όσο για το ματς Λιλ–ΠΑΟΚ, πρόκειται για δύο πολύ καλές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, με μείγμα έμπειρων και νεαρών παικτών.

Είναι δυνατός στις μεταβάσεις όταν ανακτά την μπάλα, και έχει έναν προπονητή (Ραζβάν Λουτσέσκου) εξαιρετικό τακτικά. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ».

– Τι ατμόσφαιρα να περιμένουμε στο γήπεδο («Pierre Mauroy»);



«Είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο, με φιλάθλους που στηρίζουν πραγματικά την ομάδα τους. Θα υπάρχει υπέροχη ατμόσφαιρα»..

– Ποιοι είναι οι πιο πολύτιμοι παίκτες της Λιλ;

«Ο Ζιρού (φωτ.) στην επίθεση και ο Αντρέ στη μεσαία γραμμή, είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά».

- Ποια είναι η άποψή σου για τον τεχνικό της Λιλ, Μπρούνο Ζενεσιό;

«Είναι πολύ καλός προπονητής, με εμπειρία και εξαιρετική ανάλυση του παιχνιδιού του αντιπάλου. Είναι αγαπητός στους παίκτες του και έχει ευρωπαϊκή εμπειρία»