«Γεμίζουν» οι δρόμοι της Λιλ με φίλους του ΠΑΟΚ - Τι αναφέρουν οι Γάλλοι (pic/vid)

Oι δρόμοι της Λιλ «γεμίζουν» από ΠΑΟΚτσήδες, οι οποίοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους από νωρίς και αρκετές ώρες πριν τον αγώνα (22:00) - Αποστολή στη Γαλλία

Περίπου 3.000 φίλοι του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν το «παρών» στις κερκίδες του εντυπωσιακού «Πιερ Μορουά» για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην τοπική Λιλ.

Αρκετές ώρες πριν τον αγώνα όμως, οι δρόμοι της πόλης της Βόρειας Γαλλίας έχουν «γεμίσει» από φιλάθλους των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι έχουν κάνει το μακρινό -και δύσκολο λόγω καιρού- ταξίδι.

Όσο περνάει η ώρα, στην κεντρική πλατεία της πόλης «συγκεντρώνεται» η μεγαλύτερη.. μερίδα των Ελλήνων, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν με προορισμό το «Πιερ Μορουά».

Μάλιστα, οι Γάλλοι απαθανάτισαν στιγμές από τους δρόμους της Λιλ, με αρκετούς ΠΑΟΚτσήδες να βρίσκονται εκεί παρά τις αντίξοες συνθήκες.