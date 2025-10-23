Η Γιουβέντους ανανεώνει με τον Γιλντίζ έως το 2030

Η Γιουβέντους δεν θέλει να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του Κενάν Γιλντίζ και τού προσφέρει νέο συμβόλαιο, μολονότι πρόσφατα υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2029, θέλοντας να του κλείσει τα αυτιά στις «σειρήνες» από την Αγγλία.

Ο 20χρονος Τούρκος, γεννημένος στη Γερμανία, διεθνής επιθετικός εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και ο τεχνικός της ομάδας, Ιγκόρ Τούντορ, εισηγήθηκε στη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου ν' απορρίψει όλες τις προτάσεις, όπως και έγινε απορρίπτοντας το καλοκαίρι την πρόταση 70 εκατ. ευρώ από την Τσέλσι.

Τώρα όμως βρίσκεται στα πλάνα της Άρσεναλ, η οποία ετοιμάζει πρόταση 60 εκατ. ευρώ, συν την παραχώρηση, ως αντάλλαγμα, του Λεάντρο Τροσάρ, για να πάρει τα δικαιώματα του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Τορίνο «Tuttosport» σχεδόν όλες οι μεγάλες ομάδες της Αγγλίας έχουν προσεγγίσει τον ατζέντη του, αλλά η διοίκηση της Γιουβέντους δεν πρόκειται να μπει στη συζήτηση για την παραχώρηση του.