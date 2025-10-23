Γυναίκα διαιτήτρια έκανε λόγο για τον σεξισμό: «Απαιτούσαν να μην ξεχωρίζω»

Η Μανουέλα Νικολόζι έδωσε συνέντευξη μίλησε της για τον σεξισμό που αντιμετώπισε, παρότι έχει μεγάλες επιτυχίες της ως διαιτήτρια.

Η Μανουέλα Νικολόζι έχει διαιτητεύσει σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και στο ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ Τσέλσι και Λίβερπουλ. Ωστόσο παρά τις επιτυχίες είχε να περάσει πολλά εμπόδια

Η 45χρονη Ιταλο-Γαλλίδα διαιτητής σε συνέντευξη της στη Quotidiano Sportivo τόνισε πως η εμφάνισή της στάθηκε εμπόδιο, κάτι που οι περισσότεροι άνδρες συνάδελφοί της δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσουν: «Μου έλεγαν να περνάω απαρατήρητη γιατί τραβούσα υπερβολικά την προσοχή»

Μάλιστα μία σεζόν δεν πήρε την άνοδο από τη Serie C στη Serie B επειδή ήταν «πολύ εμφανίσιμη:«Κοντέψα να τα παρατήσω. Δεν έχει να κάνει με τα λάθη ή τις επιδόσεις σου, αλλά με προκατάληψη».

Η Νικολόζι άφησε πίσω της την Ιταλία στα 20 της, ορμώμενη από το γεγονός ότι οι γυναίκες διαιτητές δυσκολεύονταν να προχωρήσουν πέρα από τα τοπικά πρωταθλήματα.

Η πορεία της είχε και στιγμές που την έβαλαν σε κίνδυνο. Θμάται όταν στη Λάτσιο χρειάστηκε να κλειστεί στα αποδυτήρια για να προστατευτεί, καθώς προπονητές και παράγοντες φώναζαν :«Κάλεσα την αστυνομία για να με συνοδεύσει εκτός γηπέδου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε.

Σε ανάρτησή της πρόσφατα έγραψε: «Νέοι κανόνες, νέοι πρόεδροι, αλλά η ίδια ενέργεια και ο ίδιος ενθουσιασμός. Είμαι περήφανη που είμαι η μοναδική γυναίκα διαιτητής σε αυτό το απίστευτο τουρνουά».

Το 2019 έσπασε το κατεστημένο και έγινε η πρώτη Ιταλίδα που διεύθυνε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα προστέθηκε στο ρόστερ της Kings League, της διοργάνωσης που δημιούργησε ο Ζεράρ Πικέ.