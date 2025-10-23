ΕΠΟ: Σεμινάριο γυναικών αξιωματούχων διαιτησίας στην Αθήνα

Στην Αθήνα 24-26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο γυναικών αξιωματούχων διαιτησίας, με την παρουσία της κας Ester Staubli, συμβούλου διαιτησίας της UEFA.

Οι εργασίες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν διαλέξεις των κ. Λανουά, Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεθ, Δαμιανού Ευθυμιάδη, της κας Κόκοτου, του εθνικού γυμναστή διαιτησίας Βασίλη Λώλη, ενώ η ομιλία της κας Staubli έχει θέμα «Τί σημαίνει διαιτητής». Οι εργασίες θα κλείσουν στις 26/10 με την ομιλία του κ. Παναγιώτη Καρρά, προέδρου της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλους της ΕΕ της ΕΠΟ.



* Η Esther Staubli είναι Ελβετή πρώην διεθνής διαιτητής και από τον Φεβρουάριο του 2024 σύμβουλος εθνικών ομοσπονδιών της UEFA σε θέματα διαιτησίας. Έχει διευθύνει τον τελικό του Women’s Champions League 2015 και αγώνες των ΠΚ Γυναικών 2015, 2019 και 2023. Το 2014, διηύθυνε αγώνα στην ανδρική League A’ της Ελβετίας και το 2017 έγινε η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε αγώνα σε Μουντιάλ U-17 Ανδρών. Το 2014, πήρε την τέταρτη θέση στη λίστα του IFFHS με τις καλύτερες γυναίκες διαιτητές στον κόσμο.