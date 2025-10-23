Τα Facts & Figures του Λιλ- ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ βάζει από νωρίς στο... κλίμα τους φίλους του, δίνοντας ενδιαφέροντα στατιστικά ενόψει του αγώνα του Δικεφάλου απέναντι στη Λιλ (23/10 22:00).

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στη Λιλ στο Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy για τη 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.

Αυτή είναι η έβδομη φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ομάδα από την Γαλλία και η πρώτη που θα βρει μπροστά του την Λιλ. Σε αυτές τις κόντρες του έχει δύο προκρίσεις, τρεις αποκλεισμούς και μια νίκη σε αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα για τους ομίλους του Europa League.