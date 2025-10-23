Τα Facts & Figures του Λιλ- ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στη Λιλ στο Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy για τη 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.
Αυτή είναι η έβδομη φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ομάδα από την Γαλλία και η πρώτη που θα βρει μπροστά του την Λιλ. Σε αυτές τις κόντρες του έχει δύο προκρίσεις, τρεις αποκλεισμούς και μια νίκη σε αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα για τους ομίλους του Europa League.
- Η πρώτη αναμέτρηση με γαλλική ομάδα ήρθε την σεζόν 1973-74 με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στο Κύπελλο Κυπελλούχων και στον Β’ Γύρο και αφού είχε αποκλείσει την Λέγκια Βαρσοβίας, κληρώθηκε με την Λιόν. Το 3-3 στην Γαλλία (10′ Λακόμπ, 51′ Ντι Ναλό, 65′ Ραβιέ – 44′ Ασλανίδης, 50′ Τερζανίδης, 81′ Σαράφης), έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση, η οποία επικυρώθηκε με το θριαμβευτικό 4-0 της Τούμπας (25′ Παρίδης, 39′ Ασλανίδης, 61′ Παρίδης, 81′ Τερζανίδης).
- Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του έπαιξε τότε και την άνοιξη στα Κύπελλα Ευρώπης και τον Μάρτιο του 1974 αντιμετώπισε την Μίλαν στην φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Κυπελλούχων, με ήττα 3-0 στο Μιλάνο για το πρώτο παιχνίδι και ισοπαλία 2-2 στην Θεσσαλονίκη.
- Η επόμενη πρόκριση ήταν επί της Σοσό, το 1982-83, για το Κύπελλο UEFA στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Η νίκη με 1-0 στην Θεσσαλονίκη (78′ Χρ. Δημόπουλος) ήταν η προίκα για το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση με τον Χρήστο Δημόπουλο να σημειώνει το 1-1 στο 95ο λεπτό και το τελικό 2-1 να δίνει την πρόκριση στον Δικέφαλο, ο οποίος στον Β’ Γύρο αποκλείστηκε από την Σεβίλλη.
- Η επόμενη κόντρα ήταν με την Παρί Σεν Ζερμέν και εκτός από τον αποκλεισμό από τον Α’ Γύρο του Κυπέλλου UEFA έφερε και την τιμωρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον Δικέφαλο έπειτα από όλα όσα έγιναν στον αγώνα της Τούμπας με την γαλλική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί με 2-0 στο πρώτο ματς στο Παρίσι και το σκορ στο ημίχρονο στην Τούμπα ήταν πάλι 2-0 υπέρ της Παρί, όταν ξέσπασαν επεισόδια και η αναμέτρηση διεκόπη.
- Το 2005-06 για τους ομίλους του Europa League ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ρεν με 5-1 σε μια από τις πιο παραγωγικές του βραδιές στα κύπελλα Ευρώπης. Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Ρόσα στο 3ο λεπτό και ακολούθησαν τα τέρματα από τους Χριστοδουλόπουλο (38), Γιασουμή (79), Σαλπιγγίδη (83), Γιασουμή (89).
- Το 2014-15 συναντήθηκε με την Γκινγκάμπ για τον όμιλο του Europa League, όπου υπήρξε μια ήττα στην Τούμπα 2-1 (22′ Αθανασιάδης- 7′, 83′ Μποβέ) και μια ήττα στην Γαλλία με 2-0.
- Το 2021-22 ο ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Conference League αντιμετώπισε τη Μαρσέιγ. Στην πρώτη αναμέτρηση η ομάδα της Μασσαλίας επικράτησε με 2-1 και πήρε τη νίκη και στη ρεβάνς με 1-0.
- Συνολικά ο ΠΑΟΚ σε 11 αναμετρήσεις με ομάδας από τη Γαλλία έχει τρεις νίκες, μια ισοπαλία και επτά ήττες. Η Λιλ από την πλευρά της έχει αντιμετωπίσει δύο ελληνικές ομάδες ακόμη και έχει βρεθεί μια φορά με τον Ολυμπιακό για το Champions League (1 νίκη – 1 ήττα) και δύο φορές με την ΑΕΚ για το Κύπελλο UEFA (1 νίκη) και για το Champions League (1 νίκη – 1 ήττα).