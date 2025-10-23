ΟΦΗ: Μπήκε στις προπονήσεις ο Χατζηθεοδωρίδης

Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για την 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη να προπονείται κανονικά, συνεχίστηκε σήμερα (23/10) η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο, με προπόνηση που έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το πρόγραμμα, σε μέρος του οποίου συμμετείχε ο Franco Zanelatto, περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα φάσεων. Ο Borja Gonzalez συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (24/10) στις 11:00, μετά το τέλος της οποίας θα γίνει γνωστή η αποστολή».