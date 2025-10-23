Αποκάλυψε την μπάλα της χειμερινής σεζόν η Premier League

Η Premier League παρουσίασε την μπάλα που θα χρησιμοποιήσει τους μήνες του χειμώνα στο πρωτάθλημα της.

Ο χειμώνας στην Αγγλία συνεπάγεται με χιόνι, με πολύ χιόνι, αλλά αυτό δεν σταματά τις ομάδες από το να παίζουν ποδόσφαιρο καθότι δεν είναι πρόβλημα.

Εδώ και δεκαετίες η Premier League, εκτός των άλλων έχει προνοήσει και για την μπάλα ώστε να είναι ευδιάκριτη όταν το χιόνι σκεπάζει το χορτάρι του αγωνιστικού χώρου.

Τα χρώματα της μπάλας είναι σχεδόν πάντα σε έντονο πορτοκαλί ή κίτρινο για να μην χάνεται από κανενός το βλέμμα στο λευκό το χιονιού.

Έτσι και φέτος, η Premier League παρουσίασε την μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στους αγώνες κατά την χειμερινή περίοδο. Το πορτοκαλί και το κίτρινο κυριαρχούν, ενώ υπάρχει και ένας τόνος από φούξια για να μην μοιάζει βαρετή.