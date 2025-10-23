Το ταξίδι του ΠΑΟΚ για τη Λιλ «γεμάτο» χαμόγελα (vid)

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε με χαμόγελα χθες (22/10) για τη Γαλλία, όπου σήμερα αντιμετωπίζει τη Λιλ (22:00) στο «Πιερ Μορουά».

Η «ασπρόμαυρη» αποστολή βρέθηκε χθες (22/10) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου με πτήση τσάρτερ και με αρκετά χαμόγελα έφτασε στον προορισμό της. Τη Λιλ της Βόρειας Γαλλίας.

Στο εντυπωσιακό «Πιερ Μορουά» δοκιμάζεται σήμερα (23/10 22:00) η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με στόχο την πρώτη νίκη στη φετινή League Phase απέναντι στην... παρέα του Ολιβιέ Ζιρού.

Μάλιστα, στις κερκίδες του γηπέδου αναμένεται να βρεθούν περίπου 3.000 φίλοι του Δικεφάλου, οι οποίοι ως επί το πλείστον προέρχονται από τη Γερμανία και χώρες της κεντρικής Ευρώπης,