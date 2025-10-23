Παναθηναϊκός: Οι οδηγίες στους φιλάθλους που βρίσκονται στο Ρότερνταμ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωσε με οδηγίες για τους φιλάθλους της που βρίσκονται στο Ρότερνταμ για το αποψινό ματς με την Φέγενορντ.

Μετά την οριστικοποίηση της διεξαγωγής του αγώνα στις 22:00, η «πράσινη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωσε με οδηγίες προς τους φιλάθλους που έχουν ταξιδέψει στην Ολλανδία, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί λόγω των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν.

Η ανακοίνωση:

«Μετά την οριστική απόφαση της UEFA για νέα ώρα έναρξης του αγώνα με τη Φέγενορντ (στις 10 μ.μ. Ελλάδας, 9 μ.μ. τοπική), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που βρίσκονται στο Ρότερνταμ κι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα:

– Καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσημεριού, παρακαλούνται να παραμείνουν στο meeting point (έχει οριστεί εδώ) γιατί το μέρος είναι ασφαλές για τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 6.30 μ.μ. (τοπική ώρα) με λεωφορεία.

– Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα υπάρξει αναμονή στις εξέδρες μέχρι την ενημέρωση της αστυνομίας.

– Η αναχώρηση από το γήπεδο θα γίνει με τρένο και αποβίβαση στον κεντρικό σταθμό του Ρότερνταμ. Όσοι έχουν προγραμματίσει να επιστρέψουν με τρένο στο Άμστερνταμ, θα υπάρξει ειδικό βαγόνι για τη μετακίνηση τους, σύμφωνα με τις ενέργειες των τοπικών αρχών».