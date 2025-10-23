Άρης: Μέρος του προγράμματος ο Πέρεθ

Ανεβάζει ρυθμό ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Άρη - Ατομικό και πάλι ο Μεντίλ

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με τακτική, τελειώματα φάσεων και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι.

Ο Ούρος Ράτσιτς προπονήθηκε κανονικά, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Ντούντου Ροντρίγκες έκαναν ατομικό, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Μάρτιν Φρίντεκ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο»."