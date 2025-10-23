Οριστικό: Στις 22:00 το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

Όπως έγινε και επίσημα πλέον γνωστό, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Το ματς ανάμεσα σε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί τελικά απόψε στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), αφού αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έλαβαν οι δύο ομάδες.

Ο ολλανδικός σύλλογος μάλιστα ενημέρωσε τον κόσμο μέσα από τα social media για την συγκεκριμένη εξέλιξη, ενώ ανακοίνωσε εξέδωσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Υπενθυμίζουμε πως αρχικά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 19:45, στην συνέχεια μεταφέρθηκε στις 17:30 λόγω των καιρικών φαινομένων που θα επικρατούν στο Ρότερνταμ και τελικά η σέντρα μετακινήθηκε στις 22:00.

Η ενημέρωση της Φέγενορντ:

UPDATE ⚠️



Feyenoord - Panathinaikos is verplaatst naar 21:00 uur.



De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 23, 2025

Η ανακοίνωση του «Τριφυλλιού»:

«Μετά από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η UEFA αποφάσισε ότι η αναμέτρηση Φέγενορντ – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί, απόψε Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 10 μμ. ώρα Ελλάδας (9 μ.μ. τοπική)».