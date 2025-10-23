«Πάτησε» Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έφτασε στην χώρα μας, όντας έτοιμος να αναλάβει και επίσημα τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Την στιγμή που το «Τριφύλλι» βρίσκεται στην Ολλανδία και περιμένει να μάθει εάν θα διεξαχθεί η αποψινή αναμέτρηση με την Φέγενορντ ή όχι, ο Ράφα Μπενίτεθ έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει την ομάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον ίδιο να ταξιδεύει σήμερα από την Μαδρίτη με τους συνεργάτες του και να προσγειώνεται στο «Ελ. Βενιζέλος».

Μετά την ανακοίνωσή του, ο Μπενίτεθ αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το Σάββατο (25/10), ώστε την επόμενη ημέρα να κάνει και το ντεμπούτο του στον πάγκο του συλλόγου, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR στην Λεωφόρο.

Υπενθυμίζουμε πως ο πολύπειρος Ισπανός προπονητής έχει αναλάβει μεταξύ άλλων τις Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Έβερτον, Νιούκαστλ και Θέλτα, ενώ στην τροπαιοθήκη του βρίσκονται σε περίοπτη θέση 1 Champions League, 1 Europa League και 1 Κύπελλο UEFA.