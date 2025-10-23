Ρόμπεμοντ στο SDNA: «Η Φέγενορντ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα - Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό»

Ο Ολλανδός προπονητής, Ράινιερ Ρόμπεμοντ, άλλοτε τεχνικός του Πέδρο Τσιριβέγια στη Βίλεμ, αναλύει στο SDNA την Φέγενορντ, τη φιλοσοφία του Ρόμπιν Φαν Πέρσι, τους παίκτες-«κλειδιά» και την ατμόσφαιρα στο «Ντε Κάουπ» ενόψει του αγώνα – καιρού και UEFA επιτρέποντος - με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Ρότερνταμ για μια από τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές...μάχες στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Φέγενορντ (καιρού επιτρέποντος κι εφόσον τελικά η UEFA ανάψει το «πράσινο φως») στο ιστορικό «Ντε Κάουπ» το βράδυ της Πέμπτης (23/10)

Για να πάρουμε μια πιο «εσωτερική» εικόνα της ολλανδικής ομάδας, μιλήσαμε με τον Ράινιερ Ρόμπεμοντ (φωτ.), Ολλανδό τεχνικό που γνωρίζει από πρώτο...χέρι το ποδόσφαιρο της χώρας του και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Πέδρο Τσιριβέγια του Τριφυλλιού, τη σεζόν 2017-18 στη Βίλεμ.

«Βάθος και ποιότητα η Φέγενορντ»

«Θα είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Μια δύσκολη αποστολή...», τονίζει αρχικά ο Ρόμπεμοντ, σχολιάζοντας τη φόρμα της Φέγενορντ.

«Αυτή τη στιγμή η ολλανδική ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Παίζει πολύ καλά και τα αποτελέσματά της είναι εντυπωσιακά.

Δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, αλλά μετά από εκείνο το ματς η αντίδρασή της ήταν εξαιρετική.

Έχουν προοδεύσει πολύ, δεν δέχονται εύκολα γκολ, γιατί αμύνονται όλοι μαζί και πολύ οργανωμένα. Διαθέτουν βάθος και ποιότητα, ειδικά στη μεσαία γραμμή όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός».

«Παίζουν με τις ίδιες αρχές, στο Ρότερνταμ η ένταση εκτοξεύεται»

Για το στυλ παιχνιδιού της Φέγενορντ, ο Ολλανδός τεχνικός εξηγεί: «Δεν έχει μεγάλη σημασία αν παίζουν εντός ή εκτός έδρας, σχεδόν πάντα προσπαθούν να διατηρήσουν τις ίδιες αρχές παιχνιδιού.

Όμως στο “Ντε Κάουπ” υπάρχει πάντα περισσότερη ενέργεια, πάθος και ώθηση από τον κόσμο, οπότε τα ματς εκεί είναι υψηλής έντασης.

Θα πιέσουν πολύ ψηλά από νωρίς, για να πάρουν την ψυχολογία και να βάλουν τους φιλάθλους στο παιχνίδι. Οι ευρωπαϊκές βραδιές στο Ρότερνταμ είναι πάντα ξεχωριστές».

«Η Φέγενορντ ξέρει να δημιουργεί και να πιέζει ασφυκτικά»

Ο Ρόμπεμοντ στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία του Ρόμπιν Φαν Πέρσι (φωτ.) που θεωρείται από τους πιο εξελίξιμους προπονητές της Ολλανδίας.

«Η Φέγενορντ προσπαθεί με βάσει τη φιλοσοφία του Φαν Πέρσι, να χτίζει το παιχνίδι της από πίσω, με σωστή κατοχή, καλές θέσεις και δημιουργικούς μέσους. Θέλουν να ελέγχουν τον ρυθμό και να αλλάζουν πλευρές για να βάζουν τους εξτρέμ σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Αμυντικά, ειδικά εντός έδρας, πιέζουν ψηλά, ο Ουέντα το κάνει με μεγάλη ένταση, προσπαθώντας να προκαλέσουν λάθη στο μισό του αντιπάλου και να χτυπήσουν άμεσα στην αντεπίθεση.

Αν δεν τους βγει το πρέσινγκ, δεν διστάζουν να γυρίσουν όλοι πίσω και να αμυνθούν χαμηλά. Το κάνουν πολύ αποτελεσματικά και δίνουν ελάχιστες ευκαιρίες φέτος».

«Ουέντα, Χάτζι Μούσα ξεχωρίζουν, ποιότητα και δημιουργία στο κέντρο»

Όσο για τους παίκτες που ξεχωρίζουν, ο Ρόμπεμοντ σημειώνει:

«Η Φέγενορντ έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, ειδικά στη μεσαία γραμμή: Τίμπερ (αν και τραυματίας), Στέιν, Ουάνγκ, Βαλέντε – όλοι πολύ δημιουργικοί και δυνατοί με την μπάλα. Μπροστά, ο Ουέντα εξελίσσεται σε σπουδαίο επιθετικό. Είναι δυνατός, αντιλαμβάνεται τους χώρους, έχει καλό timing και σκοράρει με πολλούς τρόπους.



Ο Χάτζι Μούσα (φωτ.), ο δεξιός εξτρέμ, είναι επίσης πολύ επικίνδυνος: δημιουργικός, εξαιρετικός στο ένας εναντίον ενός, με τρομερή ντρίμπλα. Είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις».

«Το “Ντε Κάουπ” θα… δονείται»

O Ολλανδός κόουτς σχολιάζει το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα στο παιχνίδι:



«Οι ευρωπαϊκές βραδιές στο “Ντε Κάουπ” είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Το κοινό της Φέγενορντ είναι φανταστικό και δημιουργεί μια τρομερή ατμόσφαιρα σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Φυσικά και οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιουργούν μοναδικές στιγμές στα παιχνίδια τους, αλλά στο Ρότερνταμ η ένταση θα είναι απίστευτη. Μιλάμε για ένα ματς που όλοι περιμένουν με ανυπομονησία».

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι στο «Ντε Κάουπ» θα αντιμετωπίσει μια ομάδα σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με σαφή ταυτότητα, ρυθμό και δυναμική.

Όμως η ομάδα του Τριφυλλιού έχει αποδείξει πως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Ο Ρόμπεμοντ έκλεισε με νόημα: «Θα είναι μια έντονη και όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και γίνει κανονικά το παιχνίδι..

Εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό και να αποφύγει τα λάθη στην πρώτη του ζώνη, έχει πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα».